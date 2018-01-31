В Москве из-за сильных снегопадов отменили два десятка авиарейсов (фото, видео)

В ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.

Движение на дорогах также осложнено / фото: Сергей Варшавчик

Из-за сильного снегопада в московских аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Москву засыпает снегом / Instagram Pavel Grin

"Из-за непогоды в столичных аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены", - говорится в сообщении.

Во Внуково задержано 12 рейсов, в Шереметьево - восемь. В Домодедово задержано 14 рейсов и еще девять отменены.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.

Как сообщал УНИАН, Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом.