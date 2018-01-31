В Москве из-за сильных снегопадов отменили два десятка авиарейсов (фото, видео)
В ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.
Из-за сильного снегопада в московских аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Из-за непогоды в столичных аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены", - говорится в сообщении.
Во Внуково задержано 12 рейсов, в Шереметьево - восемь. В Домодедово задержано 14 рейсов и еще девять отменены.
Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.
Снежный коллапс в Москве
Как сообщал УНИАН, Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом.
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