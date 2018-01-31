В Москве из-за сильных снегопадов отменили два десятка авиарейсов (фото, видео)

11:56, 31 января 2018
1030
0

В ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.

фото: Сергей Варшавчик
Движение на дорогах также осложнено / фото: Сергей Варшавчик

Из-за сильного снегопада в московских аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Instagram Pavel Grin
Москву засыпает снегом / Instagram Pavel Grin

"Из-за непогоды в столичных аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены", - говорится в сообщении.

Во Внуково задержано 12 рейсов, в Шереметьево - восемь. В Домодедово задержано 14 рейсов и еще девять отменены.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Москве может быть перевыполнена климатическая норма выпадения осадков за три зимних месяца.

Как сообщал УНИАН, Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75 В Гватемале зафиксировали очередное извержение вулкана Фуэго: количество жертв возросло до 75
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей