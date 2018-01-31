Разбитые стекла и помятые крыши: в Днепре огромные глыбы льда повредили автомобили (видео)

Владельцам автомобилей повезло, что они в это время не сидели в салонах машин.

Большие куски льда упали на несколько припаркованных автомобилей в Днепре.

Как сообщается в сюжете ТСН, владельцам автомобилей повезло, что они в это время не сидели в салонах машин. В полиции предупреждают, что ходить и парковаться вплотную к домам сейчас опасно, ведь коммунальщики не успевают сбивать глыбы льда с крыш.

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