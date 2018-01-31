В Украине из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Из-за сильных порывов ветра несколько десятков населенных пунктов остались без света / фото: УНИАН

Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 43 населенных пункта в шести областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"С 30 на 31 января в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 43 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 15 н.п., Черкасская - 7 н.п., Сумская - 7 н.п., Киевская - 6 н.п., Одесская - 5 н.п., Черниговская - 3 н.п", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине местами осадки, температура до +6°.