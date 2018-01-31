В Украине из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света

09:37, 31 января 2018
806
0

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

фото: УНИАН
Из-за сильных порывов ветра несколько десятков населенных пунктов остались без света / фото: УНИАН

Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 43 населенных пункта в шести областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

"С 30 на 31 января в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 43 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 15 н.п., Черкасская - 7 н.п., Сумская - 7 н.п., Киевская - 6 н.п., Одесская - 5 н.п., Черниговская - 3 н.п", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине местами осадки, температура до +6°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек Жертвами схода оползня в Индии стали 10 человек
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей