В Киеве сегодня немного похолодает, температура днем до +2°

08:30, 31 января 2018
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В Киеве сегодня будет пасмурная погода.

УНИАН
Вечером в столице 0° / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 января, в столице будет пасмурная погода, сильный ветер, температура днем до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером 0°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, 31 января, в Украине местами осадки, температура до +6°.

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