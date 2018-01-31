Сегодня в Украине местами осадки, температура до +6° (карта)

На востоке Украины пройдет мокрый снег.

На востоке мокрый снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января, в Украине преимущественно без осадков, на востоке Украины пройдет мокрый снег, температура до +6°.

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На востоке мокрый снег, температура до +2°. В южных регионах до +5°, без осадков.

На западе Украины температура днем поднимется до +6°, без осадков.

В северных областях температура днем до +1°, возможен снег. В центре без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 31 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.

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