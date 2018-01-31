Сегодня в Украине местами осадки, температура до +6° (карта)

08:09, 31 января 2018
961
0

На востоке Украины пройдет мокрый снег.

фото УНИАН
На востоке мокрый снег / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января, в Украине преимущественно без осадков, на востоке Украины пройдет мокрый снег, температура до +6°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)

На востоке мокрый снег, температура до +2°. В южных регионах  до +5°, без осадков.

На западе Украины температура днем поднимется до +6°, без осадков.

В северных областях температура днем до +1°, возможен снег. В центре без осадков, температура до +3°.

УНИАН
Прогноз на 31 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +23° В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Сегодня в Киеве до +20°, без осадков Сегодня в Киеве до +20°, без осадков
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей