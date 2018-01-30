В Марокко внезапный снегопад вызвал транспортный коллапс (видео)

Метеорологи считают, что снег нанесли холодные воздушные массы из Северной Европы.

Из-за сильных осадков возможны задержки авиарейсов / Скриншот видео ТСН

В Марокко впервые за полвека выпал снег, что привело к транспортному коллапсу в южных регионах страны.

Как говорится в сюжете ТСН, в некоторых городах заблокированы дороги, поэтому передвигаться на автомобиле там просто невозможно. Из-за сильных осадков возможны задержки авиарейсов. Однако местные жители непривычной погоде обрадовались – видео заснеженных улиц выкладывают в сеть.

Метеорологи считают, что снег нанесли холодные воздушные массы из Северной Европы и прогнозируют продолжение снегопадов в некоторых районах еще в течение недели.