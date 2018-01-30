В Киеве в январе неожиданно вышла радуга (фото)

Киевляне делятся в соцсетях фото необычного для зимы природного явления.

Радуга в Киеве - весьма нетипичное для января явление / Instagram prozorova1311s

Игра атмосферных фронтов сегодня вызвала в Киеве дождь, затем солнце, потом облака, и в конце концов, киевляне смогли увидеть радугу.

Фото необычного для зимы природного явления опубликовали пользователи в Instagram.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в Киеве достигают 15-20 м/с.