В Киеве в январе неожиданно вышла радуга (фото)
15:27, 30 января 2018
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Киевляне делятся в соцсетях фото необычного для зимы природного явления.
Игра атмосферных фронтов сегодня вызвала в Киеве дождь, затем солнце, потом облака, и в конце концов, киевляне смогли увидеть радугу.
Фото необычного для зимы природного явления опубликовали пользователи в Instagram.
Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в Киеве достигают 15-20 м/с.
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