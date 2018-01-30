В Киеве завтра пасмурно, температура днем до +2°

В Киеве завтра будет сплошная облачность, без осадков.

Температура воздуха днем +2° / Центр

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 января, в столице будет пасмурная погода, температура днем до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером 0°. Ветер северо-западный, до 8,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, 31 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +6°.

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