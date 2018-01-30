Завтра в Украине местами осадки, температура до +6° (видеопрогноз)
16:30, 30 января 2018
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В восточных областях Украины пройдет мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, в южных областях температура поднимется до +6°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)
На востоке завтра снег, температура до +1°. В южных регионах возможен дождь со снегом, температура до +6°.
На западе Украины переменная облачность, температура днем поднимется до +6°.
В северных областях пасмурно, возможен мокрый снег, температура днем до +1°. В центре без осадков, температура до +3°.
Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.
Прогноз погоды на среду, 31 января
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Погода в Украине
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Винница0°... +6°
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Днепропетровск-2°... +3°
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Донецк0°... +3°
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Житомир-1°... +6°
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Запорожье-1°... +3°
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Ивано-Франковск0°... +8°
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Киев-1°... +6°
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Кировоград-1°... +5°
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Луганск0°... +3°
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Луцк0°... +5°
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Львов-1°... +5°
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Николаев-1°... +7°
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Одесса-1°... +8°
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Полтава-3°... +3°
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Ровно-1°... +5°
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Симферополь-1°... +8°
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Сумы-3°... +3°
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Тернополь0°... +5°
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Харьков-2°... +3°
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Херсон0°... +7°
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Хмельницкий-1°... +5°
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Черкассы-1°... +5°
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Чернигов-2°... +5°
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Черновцы0°... +8°
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