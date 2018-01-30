Завтра в Украине местами осадки, температура до +6° (видеопрогноз)

16:30, 30 января 2018
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В восточных областях Украины пройдет мокрый снег.

Погода в Украине ухудшится / Фото УНИАН
Завтра в некоторых регионах пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, в южных областях температура поднимется до +6°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)

На востоке завтра снег, температура до +1°. В южных регионах возможен дождь со снегом, температура до +6°.

На западе Украины переменная облачность, температура днем поднимется до +6°.

В северных областях пасмурно, возможен мокрый снег, температура днем до +1°. В центре без осадков, температура до +3°.

Согласно народному прогнозу,  31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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