Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом (фото, видео)

Сильные снегопады заблокировали дороги, из-за чего передвигаться на автомобилях стало невозможно.

Некторые дороги в Марокко полностью завалило снегом / Morocco World News

После нескольких десятилетий чрезвычайно суровой погоды жители южных районов Марокко, наконец, могут насладиться необычным снегопадом. В этих регионах снега не было уже 50 лет.

Об этом сообщает Morocco World News.

Марокко завалило снегом / Morocco World News

Несколько фотографий и видеороликов размещены в социальных сетях, на которых видно, что города покрыты огромным слоем снега. Несмотря на морозную температуру, многие жители вышли на улицу, чтобы насладиться неожиданным снегопадом.

Снегопад в Марокко / Morocco World News

В центре Национальной метеорологии сообщили, что в этих регионах снег выпал из-за большого количества воздуха, поступающего из Северной Европы.

Автомобили практически не могут ехать / Morocco World News

«Мы находимся под влиянием очень низкого давления на высоту с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже 1 градуса», - пояснили метеорологи.

Сильные снегопады заблокировали дороги, из-за чего передвигаться на автомобилях стало невозможно. Также будут наблюдются задержки в воздушном сообщении.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.