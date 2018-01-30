Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом (фото, видео)

14:11, 30 января 2018
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Сильные снегопады заблокировали дороги, из-за чего передвигаться на автомобилях стало невозможно. 

Morocco World News
Некторые дороги в Марокко полностью завалило снегом / Morocco World News

После нескольких десятилетий чрезвычайно суровой погоды жители южных районов Марокко, наконец, могут насладиться необычным снегопадом. В этих регионах снега не было уже 50 лет.

Об этом сообщает Morocco World News.

Morocco World News
Марокко завалило снегом / Morocco World News

Несколько фотографий и видеороликов размещены в социальных сетях, на которых видно, что города покрыты огромным слоем снега. Несмотря на морозную температуру, многие жители вышли на улицу, чтобы насладиться неожиданным снегопадом.

Morocco World News
Снегопад в Марокко / Morocco World News

В центре Национальной метеорологии сообщили, что в этих регионах снег выпал из-за большого количества воздуха, поступающего из Северной Европы.

Morocco World News
Автомобили практически не могут ехать / Morocco World News

«Мы находимся под влиянием очень низкого давления на высоту с очень холодными температурами, которые могут достигать 0 или даже 1 градуса», - пояснили метеорологи.

Сильные снегопады заблокировали дороги, из-за чего передвигаться на автомобилях стало невозможно. Также будут наблюдются задержки в воздушном сообщении.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.

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