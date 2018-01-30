В Китае из-за сильных морозов и снегопадов ввели "синий" уровень метеотревоги (фоторпеортаж)
В течение следующих 48 часов ожидается сильный ветер в районах Ганьсу, Внутренняя Монголия, Шаньдун и других районах северного Китая, в то время как на юге Китая будут идти дождь и снег.
Национальная обсерватория Китая сохранила "синий" уровень тревоги во вторник, после того, как холодный фронт пришел в часть центрального и восточного Китая.
Об этом сообщает Xinhua.
В течение следующих 48 часов ожидается сильный ветер в районах Ганьсу, Внутренняя Монголия, Шаньдун и других районах северного Китая, в то время как на юге Китая будут идти дождь и снег.
Метеорологи советуют жителям принять меры предосторожности против холодной погоды и ледяных дорог.
Отметим, Китай имеет четырехуровневую систему оповещения о цветовой кодировке для суровых погодных условий, причем красный цвет является самым опасным, затем оранжевый, желтый и синий.
Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.
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