В Китае из-за сильных морозов и снегопадов ввели "синий" уровень метеотревоги (фоторпеортаж)

В течение следующих 48 часов ожидается сильный ветер в районах Ганьсу, Внутренняя Монголия, Шаньдун и других районах северного Китая, в то время как на юге Китая будут идти дождь и снег.

Снегопад в Китае / REUTERS

Национальная обсерватория Китая сохранила "синий" уровень тревоги во вторник, после того, как холодный фронт пришел в часть центрального и восточного Китая.

Об этом сообщает Xinhua.

В течение следующих 48 часов ожидается сильный ветер в районах Ганьсу, Внутренняя Монголия, Шаньдун и других районах северного Китая, в то время как на юге Китая будут идти дождь и снег.

Метеорологи советуют жителям принять меры предосторожности против холодной погоды и ледяных дорог.

Отметим, Китай имеет четырехуровневую систему оповещения о цветовой кодировке для суровых погодных условий, причем красный цвет является самым опасным, затем оранжевый, желтый и синий.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.