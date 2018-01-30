В Париже сохраняется оранжевый уровень опасности из-за наводнений (фоторепортаж)

В понедельник уровень воды в Сене достиг пика.

Наводнение в Париже / REUTERS

Уровень воды в Сене, достигший в Париже максимальной отметки в 5,85 метров, начал снижаться. Сейчас уровень воды в Сене опустился до отметки 5,76 метров. Несмотря на это, в городе продолжает действовать оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает BFM.

При этом специалисты отмечают, что вода будет снижаться очень медленно. Кроме того, беспокойство синоптиков также вызывает дождь, который должен пройти в Париже в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, в понедельник уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.