Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

10:44, 30 января 2018
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Ожидается 3-й уровень снеголавинной опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ГСЧС предупреждают украинцев о снеголавинной опасности на высокогорье Карпат.

Сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8° (карта)

Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«30 января в связи со снегопадом и метелями в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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