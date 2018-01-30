Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Ожидается 3-й уровень снеголавинной опасности.
В ГСЧС предупреждают украинцев о снеголавинной опасности на высокогорье Карпат.
Сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8° (карта)
Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«30 января в связи со снегопадом и метелями в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - отмечают в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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