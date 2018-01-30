На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение
Кроме того, из-за оттепели ожидается подъем уровней воды в ряде рек: Сяна, Днестра и Западного Буга.
Синоптики предупреждают о порывах ветра в Украине до 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)
«По данным Укргидрометцентра, 30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Кроме того, 30-31 января в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м; на реках бассейна Западного Буга - на 0,1-0,5 м.
«Разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды», - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8°.
Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Херсон+24°... +13°
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