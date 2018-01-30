На сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение

Кроме того, из-за оттепели ожидается подъем уровней воды в ряде рек: Сяна, Днестра и Западного Буга.

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Синоптики предупреждают о порывах ветра в Украине до 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«По данным Укргидрометцентра, 30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Кроме того, 30-31 января в связи с оттепелью ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м; на реках бассейна Западного Буга - на 0,1-0,5 м.

«Разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды», - добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8°.