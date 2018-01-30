В Киеве сегодня небольшой дождь, температура днем до +6°

08:30, 30 января 2018
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В Киеве сегодня будет пасмурная погода.

фото УНИАН
В столице сегодня пасмурно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 января, в столице будет пасмурная погода, дождь, температура днем до +6°.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером +2°. Ветер западный, до 8,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.

Как сообщал УНИАН, 30 января, в Украине осадки, температура до +8°.

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