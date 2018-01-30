Сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8° (карта)

По всей территории Украины сегодня осадки.

а западе Украины температура днем поднимется до +7° / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января, в Украине дожди и мокрый снег, на юге Украины температура поднимется до +8°.

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На востоке мокрый снег, температура до +3°. В южных регионах до +8°, дожди и мокрый снег.

На западе Украины температура днем поднимется до +7°, пройдут дожди.

В северных областях температура днем до +4°, также дожди. В центре также осадки, температура до +6°.

Погода на 30 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 января — Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.

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