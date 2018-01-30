Сегодня в Украине дожди со снегом, температура до +8° (карта)
По всей территории Украины сегодня осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января, в Украине дожди и мокрый снег, на юге Украины температура поднимется до +8°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
На востоке мокрый снег, температура до +3°. В южных регионах до +8°, дожди и мокрый снег.
На западе Украины температура днем поднимется до +7°, пройдут дожди.
В северных областях температура днем до +4°, также дожди. В центре также осадки, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 30 января — Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Хитер Антон со всех сторон. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°