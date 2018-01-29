Французская столица переживает пик наводнения, накрывшего город на прошлой неделе (видео)

Париж переживает пик наводнения. По прогнозам, уровень воды в Сене поднимется до шести метров, после чего пойдет на спад.

Французская столица переживает пик наводнения, которое накрыло город прошлой недели / ТСН

Уровень воды в реке Сена может подняться на шесть метров выше нормы. В городе уже пятый день закрыты все прогулочные набережные, пришвартованы туристические кораблики и грузовые баржи.

Читайте также Уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро (фоторепортаж)Также затоплены подземные паркинги вблизи Сены, парализована одна ветка метро, а в Лувре закрыт выставочный зал на минус первом этаже, говорится в сюжете ТСН.

В пригороде Парижа люди передвигаются на лодках и ходят в высоких резиновых сапогах. 1500 французов не смогли добраться домой, поскольку их дом полностью затопило.

На то, чтобы вернуться к норме Сене понадобится две недели, но при условии нормальной погоды.

Страховые компании уже подсчитали убытки - пострадавшим нужно выплатить 1,5 млрд евро.