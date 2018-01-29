В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +4°
В Киеве завтра будет пасмурная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 января, в столице будет пасмурная погода, дождь, температура днем до +4°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер западный, до 8,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 16:48.
Как сообщал УНИАН, 30 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +9°.
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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