В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +4°

17:00, 29 января 2018
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В Киеве завтра будет пасмурная погода.

В Киеве завтра будет сильный ветер / фото УНИАН
В Киеве завтра будет сильный ветер / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 января, в столице будет пасмурная погода, дождь, температура днем до +4°.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер западный, до 8,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, 30 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +9°.

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