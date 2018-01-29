Завтра в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +9° (видеопрогноз)

16:30, 29 января 2018
166

Осадков завтра не будет только в южных областях, температура там поднимется до +9°.

Фото УНИАН
Оттепель принесла в Украину дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, в южных областях температура поднимется до +9°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)

На востоке завтра дождь дождь со снегом, температура до +2°. В южных регионах  без осадков, до +9°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег, температура днем поднимется до +8°.

В северных областях также осадки, температура днем до +3°. В центре также дождь сос негом, температура до +6°.

Согласно народному прогнозу,  30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 30 января Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 30 января
Иран неожиданно засыпало снегом: школы закрыты, аэропорты не работают (фото, видео) Иран неожиданно засыпало снегом: школы закрыты, аэропорты не работают (фото, видео)
Синоптики предупредили киевлян об осложнении погодных условий в понедельник Синоптики предупредили киевлян об осложнении погодных условий в понедельник
В Киеве сегодня облачно, температура днем до +4° В Киеве сегодня облачно, температура днем до +4°
Прогноз погоды на 29 января: морозы в Украине отступают Прогноз погоды на 29 января: морозы в Украине отступают
В Киеве сегодня небольшой мокрый снег, температура днем около 0° В Киеве сегодня небольшой мокрый снег, температура днем около 0°
На Филиппинах увеличивается опасность крупномасштабного извержения вулкана На Филиппинах увеличивается опасность крупномасштабного извержения вулкана

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
759 мм
2.9 м/с
30 %
Лента новостей