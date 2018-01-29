Завтра в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +9° (видеопрогноз)
Осадков завтра не будет только в южных областях, температура там поднимется до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, в южных областях температура поднимется до +9°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)
На востоке завтра дождь дождь со снегом, температура до +2°. В южных регионах без осадков, до +9°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег, температура днем поднимется до +8°.
В северных областях также осадки, температура днем до +3°. В центре также дождь сос негом, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+2°... +3°
-
Днепропетровск-2°... 0°
-
Донецк-2°... 0°
-
Житомир+2°... +4°
-
Запорожье-2°... +1°
-
Ивано-Франковск+3°... +7°
-
Киев+1°... +5°
-
Кировоград-1°... +3°
-
Луганск-3°... -1°
-
Луцк+4°... +7°
-
Львов+3°... +7°
-
Николаев-1°... +4°
-
Одесса-1°... +5°
-
Полтава-1°... 0°
-
Ровно+3°... +6°
-
Симферополь+1°... +4°
-
Сумы-1°... 0°
-
Тернополь+3°... +4°
-
Харьков-1°... +1°
-
Херсон0°... +2°
-
Хмельницкий+2°... +5°
-
Черкассы-1°... +3°
-
Чернигов0°... +3°
-
Черновцы-1°... +9°