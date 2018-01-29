Завтра в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +9° (видеопрогноз)

Осадков завтра не будет только в южных областях, температура там поднимется до +9°.

Оттепель принесла в Украину дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, в южных областях температура поднимется до +9°.

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На востоке завтра дождь дождь со снегом, температура до +2°. В южных регионах без осадков, до +9°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег, температура днем поднимется до +8°.

В северных областях также осадки, температура днем до +3°. В центре также дождь сос негом, температура до +6°.

Согласно народному прогнозу, 30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.

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