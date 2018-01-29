В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

15:38, 29 января 2018
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По данным УкрГидрометцентра 29 января в Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях штормовой ветер 15-20 м/с; в Украине, кроме западной части, местами гололед, налипание мокрого снега; на дорогах страны гололедица.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Киевской области 29 января порывы ветра 15-20  /с; на дорогах местами гололедица, ночью местами гололед.

30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей.

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