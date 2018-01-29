Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 30 января

14:25, 29 января 2018
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Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Ожидается 3-й уровень снеголавинной опасности / скриншот

30 января в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом соообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей.

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