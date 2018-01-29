Иран неожиданно засыпало снегом: школы закрыты, аэропорты не работают (фото, видео)

Средняя температура в январе-феврале в столице Ирана составляет 4-6 градусов выше нуля. Поэтому сильный снег там идет не часто.

Все рейсы в и из аэропортов Мехрабада и Имама Хомейни были отменены / Press TV

Первые сильные снегопады в Иране в этом сезоне стали причиной закрытия школ и аэропортов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные СМИ.

Снегопад в Иране / Press TV

Агентство ISNA сообщает, что все рейсы в и из аэропортов Мехрабада и Имама Хомейни были отменены. Школы закрыты в нескольких регионах страны. Также сообщается, что многие автомобили застревали в снежных заносах.

Снегопад в Иране / Press TV

Кроме того, широко используемое железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхедом также было приостановлено из-за нарастания снега.

Большое количество проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.

Отметим, что средняя температура в январе-феврале в столице Ирана составляет 4-6 градусов выше нуля. Поэтому сильный снег там идет не часто.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро.