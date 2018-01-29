Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, днем плюсовая температура (карта)
На этой неделе дневная температура в Украине не опустится ниже 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди со снегом. Днем по стране будет плюсовая температура.
В понедельник в Украине пройдут дожди и мокрый снег. На остальной территории страны от 0° до +5°.
Во вторник, 30 января, в Украине пройдет снег с дождем. Температура от +2° до +5°. В Крыму без осадков, температура до +9°.
В среду, 31 января, в Украине также местами пройдет снег с дождем. Температура днем от 0°, до +5°.
В четверг, 1 февраля на западе пройдут дожди, температура днем поднимется до +7°. На остальной территории Украины без осадков от - 1°до +8°.
В пятницу на севере и западе пройдут дожди со снегом. Температура до +5°. На востоке без осадков, до +5°. В Крыму пройдет дождь, температура поднимется до +10° днем.
3 и 4 февраля в Украине пройдут дожди со снегом. В субботу температура от 0° до +5°. В Крыму воздух прогреется до +9°. В воскресенье в Украине практически без осадков, днем от -0 ° до + 5 °.
Народный прогноз
29 января — Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льда. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками — будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды — лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая — и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
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30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона — морозно будет. Антонина — зиме половина.
31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень – весна ранняя.
1 февраля — Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
2 февраля — Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
3 февраля — Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°