Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей

10:37, 29 января 2018
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Подъем связан с оттепелью.

УНИАН
Также синоптики предупредили о разрушении ледового покрова / УНИАН

В течение следующих трех суток в реках Львовской и Ивано-Франковской области, а также в реках бассейна Западного Буга ожидается подъем уровня воды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"29-31 января, в связи с оттепелью, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-0,8 м; реках бассейна Западного Буга на 0,1-0,5 м", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили о разрушении ледового покрова, местами ледоход и возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили киевлян об осложнении погодных условий в понедельник.

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