Уровень воды в Сене достиг пика, в Париже затоплены дороги, закрыты 7 станций метро (фоторепортаж)
Уровень воды в Сене достигает отметки 5,84 м, что на четыре метра выше нормы.
Сена достигла своего пика в Париже в ночь с воскресенья по понедельник. По данным наблюдательного органа Vigicrues, река, которая пересекает французскую столицу вдоль музеев и памятников, достигает отметки 5,84 м, что на четыре метра выше нормы.
Об этом сообщает Le Figaro.
В Париже из-за наводнения закрывают популярные музеи и отменяют круизы по Сене (фоторепортаж)
В то же время это меньше, чем наводнение в июне 2016 года (6,10 м) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда Сена достигла 8,62 м.
Дороги вдоль набережной остаются затопленными, экскурсии на катерах отменены. Транспортный департамент решил закрыть до 5 февраля семь станций метро в центре города.
"Если мы говорим о полном возвращении к нормальной жизни, это произойдет лишь в течение нескольких недель", - сказал глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.
В то же время, согласно прогнозом специалистов, уже с понедельника вода пойдет на убыль.
Как сообщал УНИАН, из пригорода Парижа эвакуировали почти полторы тысячи человек.
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