Синоптики предупредили киевлян об осложнении погодных условий в понедельник

09:16, 29 января 2018
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В Киевской области 29 января объявлено штормовое предупреждение.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

В Киевской области 29 января ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с; на дорогах местами образуется гололедица, ночью местами возможен гололед. 

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Местные власти рекомендуют при сильном ветре плотно закрывать окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и рекламных щитов, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине снег с дождем, температура до +7°.

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