В Киеве сегодня облачно, температура днем до +4°

08:30, 29 января 2018
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С утра пройдет небольшой снег с дождем.

фото УНИАН
Температура воздуха днем +4° / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 января, в столице будет пасмурная погода, температура днем до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер западный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Украине осадки, температура до +7°.

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