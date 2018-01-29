В Киеве сегодня облачно, температура днем до +4°

С утра пройдет небольшой снег с дождем.

Температура воздуха днем +4° / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 января, в столице будет пасмурная погода, температура днем до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер западный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Украине осадки, температура до +7°.

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