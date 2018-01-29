В Киеве сегодня облачно, температура днем до +4°
С утра пройдет небольшой снег с дождем.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 января, в столице будет пасмурная погода, температура днем до +4°.
Из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер западный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 16:45.
Как сообщал УНИАН, 29 января, в Украине осадки, температура до +7°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 76 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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