Сегодня в Украине снег с дождем, температура до +7° (карта)
По всей территории Украины сегодня осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 января, в Украине дожди и мокрый снег, на западе температура поднимется до +7°.
Из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек
На востоке мокрый снег, температура до +1°. В южных регионах до +5°, дожди и мокрый снег.
На западе Украины температура днем поднимется до +7°, пройдут дожди.
В северных областях температура ночью до +2°, также дожди. В центре также осадки, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 29 января — Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льда. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками — будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды — лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая — то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°