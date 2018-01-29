Сегодня в Украине снег с дождем, температура до +7° (карта)

По всей территории Украины сегодня осадки.

На западе Украины температура днем поднимется до +7° / rewalls.com

Согласно данным Погода УНИАН, 29 января, в Украине дожди и мокрый снег, на западе температура поднимется до +7°.

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На востоке мокрый снег, температура до +1°. В южных регионах до +5°, дожди и мокрый снег.

На западе Украины температура днем поднимется до +7°, пройдут дожди.

В северных областях температура ночью до +2°, также дожди. В центре также осадки, температура до +4°.

Прогноз на 29 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 января — Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льда. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками — будет ветер. Мороз днем на Петра – летом будет жара. Ночь на кануне Петра ясная, и на небе видно звезды — лето будет урожайное, год счастливый; ночь унылая — то и год будет унылый; неурожай, мор на скот.

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