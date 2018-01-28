Наводнение во Франции: из пригорода Парижа эвакуировали почти полторы тысячи человек

Парижские власти установили, что пик наводнения будет в воскресенье или в понедельник, а масштабы могут быть близкими к тому, что Париж пережил в 2016 году.

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Почти полторы тысячи человек эвакуировали из своих домов в Парижском регионе из-за сильного разлива Сены. Об этом заявил глава парижской полиции Мишель Делпух, сообщает Reuters.

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Как уточнил глава парижской полиции, людей эвакуировали в регионе Иль-де-Франс.

Вместе с эвакуацией власти предупреждают о рисках наводнения, после того, как уровень воды в Сене в воскресенье сильно повысился.

"Вода будет уходить медленно", - сказал Делпух.

Парижские власти установили, что пик наводнения будет в воскресенье или в понедельник, а масштабы могут быть близкими к тому, что Париж пережил в 2016 году.

Тогда уровень воды в Сене поднялся приблизительно на 6,5 метра выше обычного, и то наводнение было названо рекордным за последний век.

Последнее более масштабное наводнение было зафиксировано в Париже в 1910 году, когда уровень воды в Сене поднялся на 8,65 метра.