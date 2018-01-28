Прогноз погоды на 29 января: морозы в Украине отступают

Дневная температура воздуха на большинстве территории Украины будет с пометкой полюс.

Морозы в Украине отступают / фото УНИАН

В понедельник, 29 января, погода в Украине будет влажной, но теплой. Все из-за атмосферного фронта с запада, в результате которого в части страны ожидаются дожди, а в части – снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в понедельник также ожидается порывистый ветер. Дневная температура воздуха на большинстве территории Украины будет с пометкой полюс.

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Так, на западе Украины средняя температура днем составит от +4 до +7 градусов. Во всех областях региона ожидаются дожди.

В центре государства и в южных областях – дождь, мокрый снег, однако также не прогнозируется морозов. Одновременно на востоке Украины также ожидаются дожди с мокрым снегом, зато там температура воздуха опустится немного ниже нуля, а именно – до -1 градуса.

В Киеве понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около 0 или небольшим плюсом.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 29 января:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – 0...+2

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +1...+3

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +2...+4