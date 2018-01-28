Прогноз погоды на 29 января: морозы в Украине отступают
Дневная температура воздуха на большинстве территории Украины будет с пометкой полюс.
В понедельник, 29 января, погода в Украине будет влажной, но теплой. Все из-за атмосферного фронта с запада, в результате которого в части страны ожидаются дожди, а в части – снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в понедельник также ожидается порывистый ветер. Дневная температура воздуха на большинстве территории Украины будет с пометкой полюс.
После затяжных морозов в Украину идет долгожданное потепление
Так, на западе Украины средняя температура днем составит от +4 до +7 градусов. Во всех областях региона ожидаются дожди.
В центре государства и в южных областях – дождь, мокрый снег, однако также не прогнозируется морозов. Одновременно на востоке Украины также ожидаются дожди с мокрым снегом, зато там температура воздуха опустится немного ниже нуля, а именно – до -1 градуса.
В Киеве понедельник будет мокрым, с порывистым ветром и температурой воздуха в течение дня около 0 или небольшим плюсом.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 29 января:
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – 0...+2
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +1...+3
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +2...+4
Погода в Украине
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Винница-2°... -1°
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Днепропетровск-5°... -4°
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Донецк-7°... -5°
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Житомир-1°... +1°
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Запорожье-5°... -3°
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Ивано-Франковск+2°... +5°
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Киев-1°... 0°
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Кировоград-5°... -3°
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Луганск-6°... -5°
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Луцк+2°... +3°
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Львов+2°... +4°
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Николаев-5°... -2°
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Одесса-3°... 0°
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Полтава-6°... -4°
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Ровно+1°... +2°
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Симферополь-2°... +2°
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Сумы-7°... -5°
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Тернополь0°... +2°
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Харьков-7°... -6°
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Херсон-4°... -2°
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Хмельницкий0°... +2°
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Черкассы-6°... -3°
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Чернигов-4°... -3°
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Черновцы0°... +1°