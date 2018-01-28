В Киеве сегодня небольшой мокрый снег, температура днем около 0°

На дорогах будет гололедица, утром - туман.

Ожидается небольшой мокрый снег / фото УНИАН

Сегодня в Киеве будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах - гололедица, утром - туман.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0°», - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине без осадков, на всей территории страны значительно потеплеет.