На Филиппинах увеличивается опасность крупномасштабного извержения вулкана

Из девятикиллометровой «зоны опасности» вокруг Майона эвакуированы примерно 81 тысяча человек.

Извержение вулкана Майон / REUTERS

Проливные дожди увеличивают опасность, которая угрожает селам в районе вулканической горы Майон на Филиппинах. В течение последних двух недель вулкан извергает газы, пепел и лаву.

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Как передает Голос Америки, государственный институт вулканологии сообщил, что наибольшую угрозу представляют оползни с вулканическими обломками, которые сдвигаются на расположенные в долинах жилые районы близ вулкана. Официальные лица предостерегают, что валуны, которые падают вниз, могут снести на своем пути даже жилые дома. Зато лава может уничтожить все на своем пути.

Из девятикиллометровой «зоны опасности» вокруг Майона эвакуированы примерно 81 тысяча человек. На пятибалльной шкале опасности оценивают на отметке «четыре», и эксперты остерегают, что в любой момент может произойти крупномасштабное извержение вулкана.

Филиппинский совет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в пятницу он приостановила обучение в школах в 117 городах и городках неподалеку вулкана, и с 22 января отменил почти 100 рейсов самолетов, ожидая худшего.

Майон, самый активный вулкан на Филиппинах, продолжает выбрасывать фонтаны распаленной лавы и пепла на высоту до трех километров над кратером. Как сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, дуновение горячего газа и вулканические материалы можно обнаружить на дистанции в более чем 5 километров от вулкана.