Завтра ночью и утром в Киеве ожидается туман

17:03, 27 января 2018
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Также в столице будет гололед, на дорогах – гололедица.

Фото УНИАН
В воскресенье в столице ожидается туман \ Фото УНИАН

Завтра ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500.

Спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах Об этом пресс-служба КГГА сообщает со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, после затяжных морозов в Украину идет долгожданное потепление. В воскресенье теплее всего будет на Закарпатье. А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.

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