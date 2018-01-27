Также в столице будет гололед, на дорогах – гололедица.

В воскресенье в столице ожидается туман \ Фото УНИАН

Завтра ночью и утром в Киеве ожидается туман, видимость 200-500.

Читайте также Спасатели предупреждают украинцев о лавинной опасности в Карпатах Об этом пресс-служба КГГА сообщает со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, после затяжных морозов в Украину идет долгожданное потепление. В воскресенье теплее всего будет на Закарпатье. А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.