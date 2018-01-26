В Киеве завтра пасмурно, температура днем до -3°

В Киеве завтра немного потеплеет.

В столице небо завтра будет затянуто тучами / flickr.com/photos/macallencoats/

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу, 27 января, в столице будет пасмурная погода, температура днем до -3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - 6°. Ветер южный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 16:40.

Как сообщал УНИАН, 26 января, в Украине незначительно потеплеет, температура до -12°.

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