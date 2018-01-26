Завтра в Украине немного потеплеет, температура до -12° (видеопрогноз)

16:30, 26 января 2018
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Холоднее всего будет на Луганщине, где температура воздуха ночью опустится до -12°.

getbg.net
В Украине завтра без осадков / getbg.net

Согласно данным Погода УНИАН, 27 января, в Украине без осадков, в восточных областях температура снизится до -12°.

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На востоке переменная облачность, температура до -14°. В южных регионах  до -5°.

На западе Украины температура ночью опустится до -9°, а днем прогреется до +3°.

В северных областях температура ночью до -10°. В центре перменная облачность, температура до -9°.

Согласно народному прогнозу,  27 января — день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе — жди снега в теплый день. Мало звезд — будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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