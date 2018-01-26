Завтра в Украине немного потеплеет, температура до -12° (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на Луганщине, где температура воздуха ночью опустится до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 января, в Украине без осадков, в восточных областях температура снизится до -12°.
Погода на выходные: в Украину придет потепление, в воскресенье местами осадки (карта)
На востоке переменная облачность, температура до -14°. В южных регионах до -5°.
На западе Украины температура ночью опустится до -9°, а днем прогреется до +3°.
В северных областях температура ночью до -10°. В центре перменная облачность, температура до -9°.
Согласно народному прогнозу, 27 января — день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: Много звезд в день святой Нины на небе — жди снега в теплый день. Мало звезд — будет вьюга, ненастье. Если на Нину пойдет снег, то быть обильному урожаю.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°