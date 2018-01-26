В Швейцарии освободили туристов, которые почти неделю были заблокированы в пещере
Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой и оказались отрезанными от внешнего мира неожиданным подъемом уровня подземных вод.
Семеро туристов и их проводник, которые пять дней были заблокированы в пещерах Хеллох в долине реки Муота в швейцарском кантоне Швиц, вернулись домой.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.
Людей освободили в результате спасательной операции, которая продолжалась несколько часов.
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После того как медики проверили состояние их здоровья, всем восьми разрешили вернуться домой.
Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой и оказались отрезанными от внешнего мира неожиданным подъемом уровня подземных вод.
Группа спелеологов в возрасте от 25 до 55 лет, возглавляемая опытным проводником-профессионалом из числа местных жителей, с воскресенья находилась на территории базового лагеря внутри пещеры. Там у них была кухня и спальные места.
Как сообщал УНИАН, из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек.
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