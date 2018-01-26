Из-за сильных морозов в китайской провинции Шэньси замерз водопад (видео)

14:21, 26 января 2018
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Потрясающее зрелище привлекает туристов со всего мира.

скриншот
В течение нескольких дней регион Шэньси засыпает снегом / скриншот

Из-за суровых морозов в провинции Шэньси река и водопад покрылись льдом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В течение нескольких дней регион засыпает снегом. Река протекает между удивительными скалистыми пейзажами. Закованная в лед она осталась не менее впечатляющей. Особенно благодаря водопаду, который замер на острых порогах. Это потрясающее зрелище привлекает туристов со всего мира.

Как сообщал УНИАН, из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек.

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