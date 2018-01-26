На Полтавщине три человека погибли из-за переохлаждения

Погибшие были бездомными, жившими в Полтаве, Кременчуге и Зинькове.

В Полтавской области от холода умерли три человека / dsns.gov.ua

В Полтавской области за минувшие сутки, 25 января, от переохлаждения погибли три человека без постоянного места жительства.

Читайте также Из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человекОб этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Сообщается, что погибшие – женщина 1966 года рождения, которая проживала в городе Зиньков; мужчина 1976 года рождения, который жил в Кременчуге; а также житель города Полтава.

Напомним, согласно данным Погода УНИАН, 26 января, в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -14°.