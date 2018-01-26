Из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек

Все они были без определенного места жительства.

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Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Киргизии в результате переохлаждения.

Об этом сообщило местное издание kloop со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

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Из-за наступивших холодов сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы, а минобразования отменил занятия в школах до 31 января.

В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории страны. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов.

Как сообщал УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты.