Из-за аномальных морозов в Киргизии погибли уже 15 человек
Все они были без определенного места жительства.
Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Киргизии в результате переохлаждения.
Об этом сообщило местное издание kloop со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
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Из-за наступивших холодов сотрудников МЧС перевели в усиленный режим работы, а минобразования отменил занятия в школах до 31 января.
В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории страны. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов.
Как сообщал УНИАН, Казахстан сковал 40-градусный мороз: десятки людей госпитализированы, школы закрыты.
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