Погода на выходные: в Украину придет потепление, в воскресенье местами осадки (карта)

На западе и в центре Украины в воскресенье днем будет плюсовая температура.

На западе в воскресенье возможны дожди / rewalls.com

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков, на всей территории страны значительно потеплеет.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -2°. В воскресенье пройдет снег с дождем, 0°...+1°.

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Во Львове завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье возможен дождь, +2°…+4°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +3°, облачно. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до +1°, переменная облачность.

В Одессе на выходных юудет пасмурно. В субботу температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье -3°...+3°.

В Харькове в субботу переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°. В воскресенье -6°...+5°, пасмурно.

Прогноз на 27 января / УНИАН

Прогноз на 28 января / УНИАН

В Днепре в субботу облачно. Температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье температура воздуха -6°...-5°.

В Симферополе завтра пасмурно, -5°...-2°. В воскресенье -4°...-2°.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -5°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура до -9°. В воскресенье температура до -4°.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -10°, днем -6°. В воскресенье -5°...-4°, возможен снег.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ясно, температура -7°...+1°. В воскресенье солнечно, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +6°. В воскресенье пасмурно, ночью +2°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +6°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.

В Сваляве завтра пасмурно, до +4°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0° …+2°.

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