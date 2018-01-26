Погода на выходные: в Украину придет потепление, в воскресенье местами осадки (карта)
На западе и в центре Украины в воскресенье днем будет плюсовая температура.
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков, на всей территории страны значительно потеплеет.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -6°, днем -2°. В воскресенье пройдет снег с дождем, 0°...+1°.
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Во Львове завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +3°. В воскресенье возможен дождь, +2°…+4°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +3°, облачно. В воскресенье ночью +1°, днем +4°, дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до +1°, переменная облачность.
В Одессе на выходных юудет пасмурно. В субботу температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье -3°...+3°.
В Харькове в субботу переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°. В воскресенье -6°...+5°, пасмурно.
В Днепре в субботу облачно. Температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье температура воздуха -6°...-5°.
В Симферополе завтра пасмурно, -5°...-2°. В воскресенье -4°...-2°.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -8°, днем -3°. В воскресенье без осадков, температура до -5°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура до -9°. В воскресенье температура до -4°.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -10°, днем -6°. В воскресенье -5°...-4°, возможен снег.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ясно, температура -7°...+1°. В воскресенье солнечно, ночью -3°, днем -1°, снег.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +6°. В воскресенье пасмурно, ночью +2°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +6°. В воскресенье температура до +5°, пасмурно.
В Сваляве завтра пасмурно, до +4°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0° …+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°