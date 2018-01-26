Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Водителей просят быть острожными.

Местами в Киеве сохранится гололедица / УНИАН

26 января на дорогах Киева местами сохранится гололедица.

Читайте также "Воробьевы хоры зачирикают": синоптик рассказала, когда в Украине начнется оттепель

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня солнечно, температура днем до -6°.