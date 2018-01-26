Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

11:09, 26 января 2018
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Водителей просят быть острожными.

УНИАН
Местами в Киеве сохранится гололедица / УНИАН

26 января на дорогах Киева местами сохранится гололедица. 

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня солнечно, температура днем до -6°.

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