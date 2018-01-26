Париж продолжает затапливать: улицы превратились в реки, закрывается метро (фоторепортаж)

10:04, 26 января 2018
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Из-за масштабных наводнений были закрыты семь станций метро, также затоплены столичные набережные и некоторые улицы.

REUTERS
Наводнение в Париже / REUTERS

Сена продолжает затапливать Париж: уровень воды вот-вот достигнет шести метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Из-за масштабных наводнений были закрыты семь станций метро, также затоплены столичные набережные и некоторые улицы. Корабли на определенных участках не могут проплывать под мостами.

В пригороде Парижа тоже страдают от большой воды. Улицы городка Вильнев-Сен-Жорж буквально превратились в реки. Жители на лодках вывозили личные вещи из затопленных домов, ведь машины находятся в воде.

Из пригорода столицы уже эвакуировали сотни людей.

Как сообщал УНИАН, в Париже из-за наводнения закрывают популярные музеи и отменяют круизы по Сене.

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