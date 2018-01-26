Париж продолжает затапливать: улицы превратились в реки, закрывается метро (фоторепортаж)
Из-за масштабных наводнений были закрыты семь станций метро, также затоплены столичные набережные и некоторые улицы.
Сена продолжает затапливать Париж: уровень воды вот-вот достигнет шести метров.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Из-за масштабных наводнений были закрыты семь станций метро, также затоплены столичные набережные и некоторые улицы. Корабли на определенных участках не могут проплывать под мостами.
В пригороде Парижа тоже страдают от большой воды. Улицы городка Вильнев-Сен-Жорж буквально превратились в реки. Жители на лодках вывозили личные вещи из затопленных домов, ведь машины находятся в воде.
Из пригорода столицы уже эвакуировали сотни людей.
Сена затапливает Париж. Уровень воды вот-вот достигнет шести метров
Как сообщал УНИАН, в Париже из-за наводнения закрывают популярные музеи и отменяют круизы по Сене.
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