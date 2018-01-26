На Одесщине 25 населенных пунктов остаются без света

09:25, 26 января 2018
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Фото УНИАН
Обесточены 25 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине по состоянию на утро 26 января обесточены 25 населенных пунктов, все они в Одесской области.

Сегодня в Украине без осадков, температура до -14° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Остаются обесточенными 25 населенных пунктов в Одесской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности.

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