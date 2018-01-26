В Киеве сегодня солнечно, температура днем до -6°

В Киеве сегодня будет ясная и безоблачная погода.

Температура днем до -6° / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 января, в столице будет ясная погода, температура днем до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - 11°. Ветер юго-восточный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, 26 января, в Украине незначительно потеплеет, температура до -14°.

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