Сегодня в Украине без осадков, температура до -14° (карта)

08:13, 26 января 2018
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Холоднее всего сегодня на Черкасщине, где температура воздуха ночью опустится до -14°.

фото УНИАН
В Украине  сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 января, в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -14°.

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На востоке переменная облачность, температура до -13°. В южных регионах  до -7°, в Крыму возможен снег.

На западе Украины температура ночью опустится до -13°, а днем может прогреться до +1°.

В северных областях температура ночью до -12°. В центре перменная облачность, температура до -12°.

УНИАН
Прогноз на 26 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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