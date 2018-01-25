В Киеве завтра будет ясная погода, температура днем до -7°

17:00, 25 января 2018
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В Киеве завтра будет ясная и безоблачная погода.

pixabay.com
Днем температура в столице опустится до -7° / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 января, в столице будет ясная погода, температура днем до -7°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -7°, вечером - 11°. Ветер юго-восточный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:42, а зайдет в 16:40.

Как сообщал УНИАН, 26 января, в Украине незначительно потеплеет, температура до -14°.

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