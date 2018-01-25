Завтра в Украине немного потеплеет, температура до -14° (видеопрогноз)

Холоднее всего будет на Черкасщине, где температура воздуха ночью опустится до -14°.

По народному прогнозу, если в этот день кошка свернулась клубком - грядут морозы / santex-nk.ru

Согласно данным Погода УНИАН, 26 января, в Украине без осадков, в центральных областях температура снизится до -14°.

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На востоке переменная облачность, температура до -13°. В южных регионах до -7°, в Крыму возможен снег.

На западе Украины температура ночью опустится до -13°, а днем может прогреться до +1°.

В северных областях температура ночью до -12°. В центре перменная облачность, температура до -12°.

Согласно народному прогнозу, 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку — скоро ударят морозы.

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