В Париже из-за наводнения закрывают популярные музеи и отменяют круизы по Сене (фоторепортаж)

15:20, 25 января 2018
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Лувр решил закрыть минимум до 28 января свою подземную галерею, посвященную исламскому искусству. Кроме того, более 250 000 произведений искусства были эвакуированы.

Собор Нотр-Дам в Париже / REUTERS
Собор Нотр-Дам в Париже / REUTERS

Наводнение в Париже привело к частичному закрытию экспозиций Лувра и Музея Орсе.

Об этом сообщает Artnetnews.

Проливные дожди, продолжающиеся во Франции с прошлого четверга, привели к резкому росту уровня воды в Сене. По последним данным, в черте Парижа вода поднялась до отметки 5,45 метров, что вдвое превышает нормальный уровень. 

В Париже из-за наводнения закрыли часть Лувра

В связи с чрезвычайной ситуацией Лувр решил закрыть минимум до 28 января свою подземную галерею, посвященную исламскому искусству. Кроме того, более 250 000 произведений искусства были эвакуированы.

Еще одна парижская галерея – Музей Орсе, находящаяся на правом берегу Сены, также вынуждена прибегнуть к чрезвычайным мерам. На сайте музея сообщается о переносе запланированных вечерних мероприятий на 8 февраля.

 В связи с наводнением, в Париже приостановлено движение судов по Сене и не работают некоторые станции системы скоростных поездов (RER).

Триумфальная арка также ограничила вход на верхний ярус для туристов из-за опасений, что осадки могут сделать посещение достопримечательности небезопасным.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в Сене уже поднялся на три метра выше обычного и продолжает расти.

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