"Воробьевы хоры зачирикают": синоптик рассказала, когда в Украине начнется оттепель

14:07, 25 января 2018
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С субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье в Украине начнется оттепель, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В конце недели ожидается существенное потепление / фото alp.org.ua
В конце недели ожидается существенное потепление / фото alp.org.ua

Завтра синоптическая ситуация в Украине не изменится, однако 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, завтра во всех областях Украины будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода.

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«Немного потрусит снегом на востоке, но небольшим и местами. Мороз остается кусачий. Ближайшей ночью -12-19 градусов, местами на Востоке, Севере и в Центре -20-25 градусов. На Юге ночью -10-14 градусов. А вот самой теплой ожидается ночь в западных областях, 2-8 градусов мороза.

Запад днем 26 января также будет самым теплым в Украине, от 3 мороза до 2 градусов тепла. "Плюсы" наиболее вероятны на Закарпатье», – написала синоптик.

По ее прогнозам, завтра днем большая часть территории Украины получит от атмосферы -5-10 градусов, на Востоке и Северо-востоке до -12 градусов. В Киеве 26 января ночью -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов. Будет сухо и ясно.

«Холодяка еще будет продолжаться до пятницы, с субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье радостные воробьевы хоры зачирикают все улицы по поводу оттепели. В Украине 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха», – добавила Диденко.

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