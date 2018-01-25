"Воробьевы хоры зачирикают": синоптик рассказала, когда в Украине начнется оттепель
С субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье в Украине начнется оттепель, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Завтра синоптическая ситуация в Украине не изменится, однако 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха.
Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, завтра во всех областях Украины будет преобладать сухая малооблачная и даже солнечная погода.
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«Немного потрусит снегом на востоке, но небольшим и местами. Мороз остается кусачий. Ближайшей ночью -12-19 градусов, местами на Востоке, Севере и в Центре -20-25 градусов. На Юге ночью -10-14 градусов. А вот самой теплой ожидается ночь в западных областях, 2-8 градусов мороза.
Запад днем 26 января также будет самым теплым в Украине, от 3 мороза до 2 градусов тепла. "Плюсы" наиболее вероятны на Закарпатье», – написала синоптик.
По ее прогнозам, завтра днем большая часть территории Украины получит от атмосферы -5-10 градусов, на Востоке и Северо-востоке до -12 градусов. В Киеве 26 января ночью -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов. Будет сухо и ясно.
«Холодяка еще будет продолжаться до пятницы, с субботы начнутся первые сдвиги в сторону потепления, а в воскресенье радостные воробьевы хоры зачирикают все улицы по поводу оттепели. В Украине 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха», – добавила Диденко.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°