В Париже из-за наводнения закрыли часть Лувра
Руководство Лувра решило закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Были также приняты меры по защите дворца, где располагается сам музей.
В Париже закрыли часть Лувра из-за опасности затопления.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Париж затопило, движение поездов в городе остановлено (фоторепортаж)
В соответствии с планом по защите от наводнений, руководство Лувра решило закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Были также приняты меры по защите дворца, где располагается сам музей.
Уровень воды в Сене растет и затапливает столичные улицы. Движение по реке приостановили. На воду не пускают и туристические катера. Не работают несколько железнодорожных станций, а все набережные - закрыты. Через несколько дней уровень воды может достичь шести метров.
Как сообщал УНИАН, уровень воды в реке Сена достиг отметки в 5, 24 метра, что на 3 метра выше обычного. Парижанам рекомендуют держаться от реки подальше, поскольку вода продолжает расти, затопляя окружающие дороги и вызывая нарушение транспортной сети города.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°