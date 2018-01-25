В Париже из-за наводнения закрыли часть Лувра

13:41, 25 января 2018
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Руководство Лувра решило закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Были также приняты меры по защите дворца, где располагается сам музей.

Наводнение в Париже / REUTERS
Наводнение в Париже / REUTERS

В Париже закрыли часть Лувра из-за опасности затопления. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В соответствии с планом по защите от наводнений, руководство Лувра решило закрыть нижний уровень отдела искусств ислама. Были также приняты меры по защите дворца, где располагается сам музей.

Уровень воды в Сене растет и затапливает столичные улицы. Движение по реке приостановили. На воду не пускают и туристические катера. Не работают несколько железнодорожных станций, а все набережные - закрыты. Через несколько дней уровень воды может достичь шести метров.

Как сообщал УНИАН, уровень воды в реке Сена достиг отметки в 5, 24 метра, что на 3 метра выше обычного. Парижанам рекомендуют держаться от реки подальше, поскольку вода продолжает расти, затопляя окружающие дороги и вызывая нарушение транспортной сети города.

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